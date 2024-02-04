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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مريض نفسي يتخلص من حياته داخل منزله بالقليوبية

جثة
جثة

أقدم شخص مريض نفسيا، على شنق نفسه والتخلص من حياته للأبد بمنطقة قرنفيل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث مركز القناطر حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص بالتخلص من حياته في منزل بمنطقة قرنفيل دائرة المركز.

انتقلت على الفور أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين العثور على جثة شخص يدعى " و س ا" 47 سنة .

وتبين أنه يعاني من مرض نفسي وأصيب بحالة نفسية سيئة مؤخرا وقام بربط حبل في سقف حجرة بالمنزل وعلق نفسه من الرقبة فلقى مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية شرطة القناطر الخيرية مباحث القليوبية مدير أمن القليوبية مدير مباحث القليوبية

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