إصابة شخصين بطلقات خرطوش أثناء سرقة موتوسيكل بالدقهلية

أصيب شخصين بإصابات مختلفة اثر تعرضهم لطلق خرطوش أثناء سرقة موتوسيكل بإحدى مراكز الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة الجمالية يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة بوجود مصابين اثر اطلاق طلقات خرطوش على شخصين بشارع البحر ميت مرجا - الجمالية.

اننقل ضباط المباحث الى مكان الحادث كذلك سيارات الاسعاف

وتببن من الفحص وسؤال المصابين وهم احمد محمد علي 30 عاما وزياد ابراهيم شعبان 17 عاما ان مجهولين اطلقوا عليهم طلقات من خرطوش اثتاء سرقة موتوسيكل كانا يستقلانه واصابتهم بالساق .

تم نقل المصابين الى مستشفى الجمالية وحرر محضرا بالواقعه وأخطرت النيابة العامة وجار ضبط المتهمين.