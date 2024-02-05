أشتية: معبر رفح شأن مصري فلسطيني حتى لو قامت إسرائيل باستبداله أو إغلاقه

أكد رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن معبر رفح شأن مصري فلسطيني حتى وإن قامت إسرائيل باستبداله أو إغلاقه.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن رفض أي محاولة لإسرائيل لنقل أو استبدال "معبر رفح" الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال أشتية، إن "إسرائيل تحاول نقل معبر رفح إلى مكان آخر، ونحن نقول، معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية – المصرية، وهي شأن مصري فلسطيني".

وتابع، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين: "لدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر، وحتى إن قامت إسرائيل باستبداله سيبقى شأنا مصريا - فلسطينيا، وسوف نعيد فتحه إن أغلقته إسرائيل".

كما رحب اشتية بالتطور الهام باعتبار عدد من المستعمرين على أنهم إرهابيون في الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن تحذو جميع الدول هذا المنحى.

ودعا إلى فرض عقوبات ليس فقط على عدد بسيط من المستعمرين، بل على المشروع الاستعماري برمته، ومقاطعة البضائع الاستعمارية، والطلب من المستعمرين من ذوي الجنسيات المزدوجة الأميركية والأوروبية وغيرها مغادرة المستعمرات، لأن وجودهم غير قانوني وغير شرعي. وقال: "أول أمس أعلنت إسرائيل عن مشروع بناء 7 آلاف وحدة استعمارية جديدة. هذا الأمر يجب أن يتوقف أيضا".

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه تلقى عدة اتصالات من بعض أهالي الطلبة من أهلنا في قطاع غزة حول خطط مدرسية وتعليمية لأولادهم.