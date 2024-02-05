كشف خالد الغندور عن ضم بلدية المحله لاعب الزمالك عبدالله جمعة عبر صفحته على فيسبوك.

وكتب الغندور:"#رسميــــــــاً :

بلدية المحلة يعلن ضم لاعب الزمالك عبدالله جمعة".

من المقرر أن يُعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مؤتمرًا صحفيًا في السابعة مساء اليوم ؛لتقديم المدير الفني الجديد البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون.

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، خلال تصريحات لبرنامج “زملكاوي”:" سيعلن اليوم نادي الزمالك خلال المؤتمر عن الصفقات الجديدة التي تمت في فترة الانتقالات الشتوية، بما في ذلك عبدالله السعيد ومهاب ياسر وناصر ماهر ومحمد عاطف، مع توقعات بالكشف عن المزيد من الصفقات.

وأكد سالم، إغلاق ملف التعاقدات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الاكتفاء بالتعاقدات التي تمت في يناير الماضي.