الداخلية تضبط مخدرات بمليون و250 ألف جنيه فى حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الوادى الجديد عن ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة الخارجة.. وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الآيس"- سلاح أبيض "سكين").

فى مديرية أمن بورسعيد تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزهور.. وبحوزته (7 لفافات لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام- كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن سوهاج تم ضبط (عامل) بدائرة مركز شرطة سوهاج.. وبحوزته (2,490 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عاملان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة البلينا.. وبحوزتهما (1,750 كيلو جرام لمخدر الشابو- 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- طبنجة- بندقية آلية- عدد من الطلقات – ميزان حساس) و ضبط (عامل) بدائرة مركز شرطة طما.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,250,000 مليون ومائتين وخمسون ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.