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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أطرافها 6 عاطلين | جريمة في نجع حمادي

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات بإستقباله جثة (مراقب أمن بمصنع - كائن بدائرة المركز) وبها طلق نارى.

وبسؤال (مراقب أمن بذات المصنع) قرر أنه أثناء تواجده برفقة المتوفى بجوار سور المصنع من الداخل، فوجئا بثلاثة أشخاص "مجهولين"، وأثناء محاولة إستيقافهم قام أحدهم بإطلاق عيار نارى تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابة المذكور التى أودت بحياته.

 بالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن قنا عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 عاطلين- مقيمون بدائرة المركز) وبحوزتهم (بندقية آلية, بندقية خرطوش، عدد من الطلقات) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة كابل كهربائى وبعض الخردة من المصنع، بإستخدام "تروسيكل" قيادة أحدهم، وحال مشاهدة مراقبى الأمن لهم، بادر أحدهم بإطلاق عيار نارى تجاههما من السلاح النارى المضبوط بحوزته خشية ضبطهم مما أدى لإصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وتمكنوا من الهرب بالتروسيكل "تم ضبطه بإرشادهم".

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق عيار نارى بندقية آلية جثة مراقب أمن طلق ناري قطاع الأمن العام

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