الداخلية تضبط قضية غسيل أموال لموظفين بجمعية استوليا على 12 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما بالجمعية والإستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ( 12 مليون جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.