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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة في شبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة بوضع حجر أساس إنشاء فرع مكتبة مصر العامة بمدينة شبرا الخيمة.


وأشار محافظ القليوبية إلى أن وضع حجر الأساس يأتي في ضوء مبادرة السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة بإنشاء ألف مكتبة، لذا يعد إنشاء المكتبة صرحاً تنويرياً وثقافياً على أرض المحافظة، والتي تقام على مساحة 1762.6م2 تقريبا على طريق ترعة الشرقاوية بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة إجمالية حوالي 60 مليون جنيه تقريباً ،  وقد تم تمويل المكتبة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  بمبلغ 11 مليون جنيه كمرحلة أولى بناءً على طلب محافظة القليوبية بإنشائها ، ويتكون المبنى من بدروم وأرضي وثلاث طوابق وستضم المكتبة قاعات مختلفة الاستخدام ومسرح للعروض والأنشطة الثقافية وأنشطة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقى والخط العربي، كما تشمل المكتبة قاعة للكبار للتدريب والقراءة وكورسات للغات وقاعة تدريب خاصة بذوي الهمم، ومكتبة إلكترونية وقاعات حاسب آلي وبحث علمي، بالإضافة إلى القاعات الإدارية لخدمة زوار المكتبة ومن المنتظر الانتهاء من أعمال إنشاء المبنى بنهاية العام الجاري.
وأكد السفير رضا الطايفي على أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية ودورها الثقافي الفعال في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعي الفكري والثقافي، وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى النشء الجديد، مشيداً بالجهد المبذول للنهوض بالثقافة وبناء جيل من الشباب والنشء على قدر عال من الوعي والثقافة وحب الوطن، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

القليوبية التخطيط والتنمية الاقتصادية بناء الشخصية المصرية تنمية الوعى الفكري والثقافي مدير صندوق مكتبات مصر العامة محافظة القليوبية

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