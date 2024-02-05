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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمشاركة ثنائي العود .. عصام خليفة بين هموم الوطن وأطفال فلسطين بالأوبرا

صدى البلد

ضمن الفعاليات المتنوعة للثقافة المصرية تعقد دار الاوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر أمسية بعنوان "هموم الوطن وأطفال فلسطين" للشاعر الدكتور عصام خليفة وتديرها الإعلامية شهيناز جاويش . 

ويتخللها فقرة فنية لثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 7 فبراير على المسرح  الصغير .

تتضمن الامسية مختارات من إبداعات عصام خليفة فى مجال الشعر والتى تعبر عن توجهة الفكرى فى لقاء متجانس مع الموسيقى بهدف التأكيد على قوة الكلمة وسحر الإيقاع منها قصيدة الأرض ، العطر وغيرها .

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الشاعر عصام خليفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا فى إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويلز بلندن، نال عدة جوائز فى مجال الشعر ومثّل مصر فى العديد من المؤتمرات، وصدر له خمسة دواوين هى نامى بظلى، جواز مرورى الأخضر، شرقية القسمات، البنت القصيدة، فى ساحة التحرير والأرض، بالإضافة إلى العديد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية، عضو اتحاد كتاب مصر وغرفة تنمية الموارد البشرية المصرية.

أطفال فلسطين اتحاد كتاب مصر الدكتور خالد داغر المسرح الصغير ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف دينا عبد الحميد

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