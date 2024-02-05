ضبط 48 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بمطروح

نظمت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة حملة تفتيش على عدد من الأسواق والمحال التجارية بمدن مرسى مطروح و الحمام و الضبعة و النجيلة.

وأسفرت عن ضبط 48 مخالفة تموينية منها ضبط ومصادرة كميات كبيرة من سلع غذائية ( مكرونة ).

أوضحت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية تموين مطروح أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المرورية للمفتشين بالمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية و مدى توفر السلع بالأسواق و مراجعة المعروض منها للمواطنين من ناحية الصلاحية أو السلع الرديئة ومنع احتكار السلع بواسطة التجار الجشعين، فقد تم ضبط عدد 48 مخالفة تموينية.

وأوضحت أن أبرز المضبوطات ضبط كميات من المكرونة (421 كجم) لدى أحد التجار التموينين تم تجميعها بغرض الإتجار بالسوق السوداء بالإضافة الى ضبط 46 ستة و أربعون مخالفة تموينية تخص المخابز البلدية و مخالفات أخرى بالأسواق منها ٤ مخالفات ضبط سلع مجهولة المصدر ( سجائر )،و٧ مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،و٤ مخالفات إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ،و٨ مخالفات عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ( مخابز بلدية) ،و٦مخالفات عدم وجود سجلات التفتيش بالمخبز ،و٧ مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع،و١٠ مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية.