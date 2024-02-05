محافظ مطروح: تنفيذ 50 قرارا لإزالة التعديات على مساحة 18521م2

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم تنفيذ الإزالات لليوم العاشر على التوالى بمراكز ومدن المحافظة والتى شملت تنفيذ 50 قراراً لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والمبانى.



وأوضح انه تم تنفيذ 48 قراراً لإزالة التعدى على مساحة 18521 م2 مبانى، وعدد (2) قرار إزالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة واحد قيراط و12 سهماً .

وأشار إلى أنه تم بمركز مرسي مطروح تنفيذ (34 ) قرار لإزالة التع

دى على مساحة 15122م2 مبانى، وتنفيد عدد (2) بمدينة الحمام لإزالة التعدى على مساحة 200م2 مبانى، وتنفيذ عدد(3) قرارات بمدينة العلمين لإزالة التعدى على مساحة 2320 م2 مبانى، وتنفيذ عدد( 2) قرار لإزالة التعدى على مساحة 1 قيراط و12 سهماً زراعياً، وتنفيذ عدد (3) قرارات بمدينة الضبعة لإزالة التعدى على مساحة 139 م2 مبانى ،وتنفيذ عدد (6 ) قرارات بمدينة برانى لإزالة التعدى على مساحة 750 م2.

وشدد محافظ مطروح على استمرار تضافر الجهود فى الحفاظ على أملاك الدولة ومتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة ، مناشدا جميع المواطنين بعدم البناء المخالف وعدم التعدى على أراضى الدولة والا سيتم مواجهة أى تعدى بكل حسم وازالة المخالفات أول بأول.

وشدد محافظ مطروح على إستمرار جهود المحافظة في تنفيذ الموجة ٢٢ في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة تنفيذا لسلطة القانون ومنع التعدى عليها،وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجالس المدن ومديرية أمن مطروح وإدارات الأملاك ورصد من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وادارة الأزمات بديوان عام المحافظة تحت اشراف اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة.