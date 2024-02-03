تعليم مطروح:التربية الموسيقية تحل رابعا في مسابقة التربية الخاصة على مستوى الجمهورية

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية بمطروح ان توجيه عام التربية الموسيقية حقق المركز الرابع علي مستوي الجمهورية في مسابقات التربية الخاصة الموسيقية والتي تم تنظيمها تحت إشراف الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة.

وأشاد وكيل الوزارة بإنجاز التربية الموسيقية وحصول «تعليم مطروح» على المركز الرابع على مستوى الجمهورية موجهاً الشكر والتقدير لايناس رمزي الموجه العام وموجهي المادة داعياً الموجهين و المعلمين لبذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفاني في العمل وتفعيل خطة الأنشطة خلال إجازة منتصف العام الدرلسى، للحفاظ على المستوى المتقدم و المتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في كافة الانشطة والتطلع دائماً لمراكز أفضل ومستوى أعلى.

وأوضح مدير المديرية أن حصول مطروح على المراكز الأولي جمهوريا في عديد من المسابقات المركزية بأنشطة الموسيقي والمسرح والالقاء الشعري والتحدث بالفصحى والتربية الاجتماعية والتربية الرياضية والكشفية خلال الأعوام الثلاث الماضية يعد نتاج مستحق لجهد متواصل فى تدريب أبنائنا الطلاب الموهوبين و استمرارا لسلسلة الإنجازات التي حققها «تعليم مطروح» هذا العام .

وأشار وكيل الوزارة أن تعليم مطروح حريص علي تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير المناخ التربوي المناسب لجميع الطلاب المتميزين والموهوبين،وتحفيزهم وتكريمهم من أجل تشجيعهم مما يساهم في تفوقهم و تميزهم علميا و ثقافيا وفنيا.

وأهدى وكيل تعليم مطروح إنجاز التربية الموسيقية إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لدعمه المستمر للمنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية.