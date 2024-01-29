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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طالبان بمطروح يحققان المركز الثالث والتاسع جمهوريا بمسابقة الأبحاث وتاريخ الفن

محافظ مطروح ووكيل
محافظ مطروح ووكيل وزارة التربية والتعليم

أشاد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بالإنجازات المتواصلة للقطاع التعليمي بحصول طالبتين علي المركز الثالث والتاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة الأبحاث وتاريخ الفن والتذوق الفني والتي تتم تحت إشراف مستشار مادة التربية الفنية بالوزارة.

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وأوضح شحاتة أن الطالب عمر إبراهيم أحمد بمدرسة الشيخ عطيوة الجديدة الابتدائية حقق المركز الثالث جمهوريا في المسابقة الفنية كذلك حصلت الطالبة أحلام فايز مستور بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في ذات المسابقة.

وأشار وكيل تعليم مطروح أن إنجاز التربية الفنية يضاف لسلسلة الإنجازات البارزة والمتواصلة للأنشطة التربوية خلال العاميين الماضيين والتي جاءت نتيجة عمل مؤسسي يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

وقدم مدير التعليم الشكر لسلوي سمير موجه عام التربية الفنية والموجهين الأوائل والموجهين وإدارة مدرستي الشيخ عطيوة والأمل للصم تقديرا لهذا الإنجاز الكبير على مستوى الجمهورية والذي جاء تتويجا للأداء المتميز والجهود المثمرة طوال العام الدراسي الماضي.

كما قدم التهنئة لمعلمي التربية الفنية وكذلك أولياء أمور الطلاب الموهوبين فنيا مؤكدا أن ذلك يعد تتويجا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد ومتمنيا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

وأهدي وكيل الوزارة الإنجاز الجديد للواء خالد شعيب محافظ مطروح والذي لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة وتوجيهه المستمر بتفعيل كافة الأنشطة التربوية في سبيل مواصلة اكتشاف الجواهر الطلابية والتي تزخر بها مدارس المحافظة.

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