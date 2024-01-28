مرسى مطروح .. تنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لليوم الثاني على التوالي استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الموجة ٢٢ في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تنفيذا لسلطة القانون ومنع التعدي عليها، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجالس المدن ومديرية أمن مطروح وإدارات الأملاك ورصد من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.



حيث تم تنفيذ الإزالات لليوم الثاني في ثلاثة مراكز شملت ١٦ قرارا لإزالة التعديات بمساحة إجمالية ٢٣٨٥م٢.

وتم بمركز براني تنفيذ ٤ قرارات إزالة بمساحة ٤٥٠ م٢، وبمركز الحمام تم تنفيذ ٥ قرارات إزالة بمساحة إجمالية١٢٤٥م٢.

وبمركز مرسي مطروح تم متابعة تنفيذ ٧ قرارات إزالة بإجمالي مساحة ٦٩٠م٢.