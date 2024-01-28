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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. مدير تعليم مطروح يزف بشرى للمعلمين والإداريين بالمحافظة

محافظ مطروح ووكيل
محافظ مطروح ووكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اعتمد قرار منح العلاوة التشجيعية للسادة الإداريين الخاضعين للقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ وفق الشروط الواردة بالمادة رقم ٢٧ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ والمادة رقم ٢٣ من اللائحة التنفيذية.

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وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن محافظ مطروح اعتمد ايضا قرارات ترقية أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف والذين استوفوا متطلبات الترقية وذلك بناء على ما نص عليه القرارين الوزاريين رقم (٢٥٠/٢٥١).
وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح التهنئة للمعلمين والاداريين الحاصلين على الترقية مع الدعوة لبذل مزيد من الجهود للارتقاء بمنظومة التعليم بمطروح.

كشف باسماء المترقين
كشف باسماء المترقين
كشف باسماء المترقين
كشف باسماء المترقين
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