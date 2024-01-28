صحة مطروح: ضبط منشآت طبية خاصة تعمل دون ترخيص

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمطروح حملة موسعة برئاسة الدكتورة سماح خوخة علي عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة مطروح.



أسفرت جهود الحملة عن مداهمة ٢ منشأة تعمل دون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤.



وتبين أن الأماكن غير مستوفية الحد الأدنى للاشتراطات الصحية، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وأكد لدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، علي استمرار الحملات المكثفة بصحة مطروح لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة مطروح.



وأشار أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.