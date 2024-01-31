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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة نجاح 79.3،%..محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي للنصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بنسبة  ٧٩،٣%.

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وأوضح  عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن عدد المتقدمين للامتحان خلال نصف العام الأول١١٤٦٢ طالب وطالبة حضر منهم ١٠٤٩٩ نجح منهم ٨٣٣١ طالب بنسبة ٧٩،٣%.


وأوضح  إلى أن نسبة النجاح بالادارات التعليمية كالتالي بإدارة العلمين ٨٤،٢%,وإدارة البنجر ٨٣،٤%،وادارة سيوة ٨١،٩%،وادارة النجيلة ٨٠،٦%،وادارة مطروح ٧٩،٩%،وادارة الحمام ٧٩،٧%،وادارة الضبعة ٧٤،٤%،وادارة  السلوم ٧٣،١%، وإدارة براني ٧٢،٣% .


واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  نسبة نجاح الطلاب لنظام المنازل بلغت ٧٠،٤%،بعدد ٨١ طالب من إجمالي ١٤٦ طالب وطالبة،وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع ١٠٠%،وبلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية المهنية ٦٧%.

 

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