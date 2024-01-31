بنسبة نجاح 79.3،%..محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي للنصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بنسبة ٧٩،٣%.



وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن عدد المتقدمين للامتحان خلال نصف العام الأول١١٤٦٢ طالب وطالبة حضر منهم ١٠٤٩٩ نجح منهم ٨٣٣١ طالب بنسبة ٧٩،٣%.



وأوضح إلى أن نسبة النجاح بالادارات التعليمية كالتالي بإدارة العلمين ٨٤،٢%,وإدارة البنجر ٨٣،٤%،وادارة سيوة ٨١،٩%،وادارة النجيلة ٨٠،٦%،وادارة مطروح ٧٩،٩%،وادارة الحمام ٧٩،٧%،وادارة الضبعة ٧٤،٤%،وادارة السلوم ٧٣،١%، وإدارة براني ٧٢،٣% .



واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح نسبة نجاح الطلاب لنظام المنازل بلغت ٧٠،٤%،بعدد ٨١ طالب من إجمالي ١٤٦ طالب وطالبة،وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع ١٠٠%،وبلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية المهنية ٦٧%.