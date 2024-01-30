محافظ مطروح: رفع درجة الاستعدادات لحين استقرار الأحوال الجوية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.



وأضاف على استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار وتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور.



كما وجه بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.



كانت محافظة مطروح قد شهدت صباح اليوم أمطار متوسطة على مدينة مرسي مطروح بالإضافة إلى أمطار من متوسطة ال غزيرة على مدن الضبعة والعلمين والحمام.