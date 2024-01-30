محافظ مطروح يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلي الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية.

وذلك بعد تعرض عدد من مدن محافظة مطروح صباح اليوم الثلاثاء لأمطار من متوسطة إلى خفيفة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.



كما شهدت مدينة الحمام فجر اليوم الثلاثاء أمطار متوسطة أدت إلى وجود تجمعات للمياه بالشوارع الرئيسية والفرعية وجاري رفعها بمشاركة سيارات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع إزالة تجمعات مياه الأمطار أمام مدخل قرية سيدي عبد الرحمن.



كانت محافظة مطروح قد شهدت صباح اليوم أمطار متوسطة على مدينة مرسي مطروح بالإضافة إلى أمطار من متوسطة ال غزيرة على مدن الضبعة والعلمين والحمام.