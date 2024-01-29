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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة بمطروح يتفقد وحدات الأطفال حديثي الولادة والعناية المركزة بمستشفى الأطفال

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال المرور

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح وحدات الأطفال حديثي الولادة والعناية المركزة والأقسام الداخلية بمستشفى الأطفال التخصصي في زيارة مفاجئة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال وكذلك الوقوف على مدى الانضباط الإداري داخل المستشفى، وخاصة بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة وأقسام الطوارئ ووحدات الأطفال حديثي الولادة.

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جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.


وخلال الجولة على أقسام المستشفى المختلفة في وجود الدكتور إسلام تراب نائب مدير المستشفى، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم ومشتقاته وحرص" سالم "خلال الزيارة التحدث مع المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة وكذلك تطلعاتهم لدراستها والعمل على تنفيذها.


وتم المرور على وحدات الأطفال حديثي الولادة والعناية المركزة للأطفال ومتابعة الإجراءات التمريضية مشددا على اتباع سياسة التسليم والتسليم بجميع الأقسام.


كما تم المرور على الأقسام الداخلية للتأكد من تواجد الاطقم الطبية لتقديم خدمات صحية لائقة لجميع أطفال مطروح.


ولفت" سالم "على اهمية الالتزام بالاستراتيجية القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة خلال المؤتمر الوطني الأول لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات وكذا اتباع كافة سياسات مكافحة العدوى.


‏وتابع" سالم "الأطفال بقسم رعاية الأطفال المعثور عليهم وأكد علي ضرورة حسن التعامل معهم ودون أي تقصير ووجه بضرورة التقييم الدورى والمستمر للمشرفين على رعاية الأطفال بالمركز طبق وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واختيار اكفأ العناصر للقيام على رعايتهم وتحت اشراف وكيل الوزارة شخصيا.


وأكد وكيل وزارة الصحة ان الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

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