تنفيذ 13 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمدينة مطروح ضمن الموجة الـ 22

قاد العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مطروح، ونواب رئيس المجلس، والمهندسة داليا لطفي مدير الإدارة الهندسية بمركز مرسي مطروح حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وأوضحت المهندسة داليا لطفي أنه تم تنفيذ 13 قرار إزالة بمدينة مرسي مطروح منذ بدء أعمال الموجه ٢٢ بإجمالي 1690 م2.

وأضافت رئيس الإدارة الهندسية بمرسي مطروح أن الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومتابعة من رئيس مدينة مرسي مطروح لتنفيذ الموجة ٢٢ في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تنفيذا لسلطة القانون ومنع التعدي عليها.

وأشارت إلى استمرار أعمال الإزالة للمباني المخالفة مناشدة المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة.

ازالة المبانى المخالفة بمدينة مرسي مطروح