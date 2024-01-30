عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 13 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمدينة مطروح ضمن الموجة الـ 22

ازالة المبانى المخالفة
ازالة المبانى المخالفة بمدينة مرسي مطروح

قاد العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مطروح، ونواب رئيس المجلس، والمهندسة داليا لطفي مدير الإدارة الهندسية بمركز مرسي مطروح حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

محافظ مطروح يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

صحة مطروح: ضبط منشآت طبية خاصة تعمل دون ترخيص

وأوضحت المهندسة داليا لطفي أنه تم تنفيذ 13 قرار إزالة بمدينة مرسي مطروح منذ بدء أعمال الموجه ٢٢ بإجمالي 1690 م2.

وأضافت رئيس الإدارة الهندسية بمرسي مطروح أن الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومتابعة من رئيس مدينة مرسي مطروح لتنفيذ الموجة ٢٢ في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تنفيذا لسلطة القانون ومنع التعدي عليها.

وأشارت إلى استمرار أعمال الإزالة للمباني المخالفة مناشدة المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة.

ازالة المبانى المخالفة بمدينة مرسي مطروح 
ازالة المبانى المخالفة بمدينة مرسي مطروح 
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مدينة مرسى مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

ترشيحاتنا

عصابة الدولارات في العمرانية.. تجار العملة في ورطة بسبب العقوبات

ننشر الصور الأولى للقضاء على أسراب الجراد في حلايب وشلاتين وأبو رماد

بسبب العدوان.. البعثة الأممية لحقوق الإنسان تحذر من أمر خطير بقطاع غزة

يورجن كلوب يصدم الجماهير بشأن إصابة محمد صلاح ..تفاصيل

جو غير عادي.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

سعر الذهب يفاجئ الجميع.. وهذه قيمة عيار 21 الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ