وكيل صحة مطروح يزور مستشفى سيوة لمتابعة حالة المصابين بحادث انقلاب سيارة

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى سيوة المركزى، لمتابعة حالة المصابين ال٧ فى الحادث الذى وقع مساء اليوم الخميس .

وتابع وكيل وزارة الصحة حالة المصابين ال٧ فى الحادث ، حيث تنوعت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة، بالإضافة الى حالة وفاة واحدة بالإضافة إلى خروج 3 حالات تحسن ومتابعة بعد تقديم الاسعافات اللازمة لهم، وعدد 3 حالات تحت الملاحظة ويجرى تقديم الخدمات الطبية والاسعافية لهم بمستشفى سيوة المركزى وتحت الإشراف المباشر للدكتور محمود حبيب مدير المستشفي والطاقم الطبى على رأس العمل .

و اشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح بالاداء الاحترافي والتدخل السريع لإسعاف الحالات من الطاقم الطبى بالمستشفى مقدما الشكر للجميع وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتقديم كل سبل الراحة لهم.

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة ان اقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم استدعاء الأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى،