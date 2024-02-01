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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق طوارئ مرسي مطروح تواصل جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار.. صور

رفع تجمعات مياه الأمطار
رفع تجمعات مياه الأمطار في مطروح

تواصل فرق الطوارئ بمدينة مرسي مطروح جهودها علي مدار الساعة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي ومدخل المدينة، من خلال فرق الطوارئ ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس الغير مستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة . 

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وأكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح علي مواصلة عمل فرق الطوارئ بمجلس المدينة علي مدار ٢٤ ساعة للتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المركز منذ فجر اليوم تيسيراً علي المواطنين لفتح الشوارع في ظل الطقس الغير مستقر التي تشهده المدينة .

وشاركت فرق الطوارئ مجلس المدينة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي ، وذلك ضمن جهود المدينة اليومي .

وشدد رئيس مرسي مطروح، علي فرق الطوارئ وإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الامطار بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً .

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس المدينة لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266 .

يأتي ذلك لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياة ، بسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار بالميادين والشوارع الرئيسية والطريق الدولي بنطاق المدينة.

رفع تجمعات مياه الأمطار في مطروح 
رفع تجمعات مياه الأمطار في مطروح 
رفع تجمعات مياه الأمطار في مطروح 
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