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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب حلق ذهب.. إنهاء حياة طفلة في قنا ووضعها بصندوق قمامة.. تفاصيل

تخلصت من الطفلة والقت
تخلصت من الطفلة والقت جثنها بالقمامة

بحيلة شيطانية استدرجت الجارة الطفلة الصغيرة لتسرق قرطها الذهبي بعد أن سولت لها نفسها أن القرط الذهبي سينهي أزمنها المالية ويسد دينها ، فلعب بعقلها الشيطان وسيطر عليها حتي انتهت السرقة بجريمة راح ضحيتها نفس بريئة لم تتعد ٧ سنوات.

احداث الجريمة

وقعت أحداث الجريمة  في محافظة قنا بمركز نجع حمادي حيث  تلقت أجهزة الأمن بقنا ، إخطاراً بالعثور على جثة الطفلة ريتاج  داخل جوال بنطاق مركز نجع حمادى.

تبين من التحريات أن وراء إرتكاب الجريمة، شيرين.ح ٢٧ سنه، تقيم بجوار المجنى عليها، وقتلتها طمعاً فى قرطها الذهبى، لمرورها بضائقة مالية حيث استدرجت الطفلة وقتلتها ووضعت جثتها فى جوال وألقت بها فى صندوق قمامة.

وبعد تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التى قررت إحالتها للمحاكمة، وجرى تمثيل الجريمة من قبل المتهمة، وأقرت بارتكابها الجريمة بغرض سرقة القرط الذهبى.

وقررت محكمة جنايات نجع حمادي، تأجيل القضية في جلستها اليوم لشهر يونيو القادم، لحين مثول المتهمة أمام هيئة المحكمة.

حلق ذهب صندوق القمامة قنا القصة الكاملة القيراط الذهبي

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