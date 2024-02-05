الرئيس السيسي يهنئ نيوزيلندا وسريلانكا بذكرى العيد القومي ويوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى سيندى كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد عاطف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة نيوزيلندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية رانيل ويكرمسينغ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



وأوفد الرئيس السيسي، أحمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.