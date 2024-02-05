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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غلق باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية الخميس

صدى البلد

اعلنت نقابة الصحفيين أن الخميس 8  فبراير 2024م، آخر موعد لتلقى الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتى عامى (2022م، و2023م)، وتسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين فى مقر النقابة.


وتشمل المسابقة (10) فروع عامة، و(11) جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكترونى.


ولن تقبل  أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد .
 

    أولًا:- مسابقة جوائز الصحافة المصرية
 تشمل المسابقة الفروع الآتية: 
1- التحقيق الصحفى، والاستقصائى، والحملات الصحفية.
2- الحوار الصحفى. 
3- الإخراج الصحفى، وتصميم المواقع الإلكترونية.
4- التصوير الصحفى.
5- الكاريكاتير.
6- الصحافة الثقافية.
7- الصحافة الفنية.
8- الصحافة الرياضية. 
9- صحافة الوسائط المتعددة "مالتى ميديا".
10- المقال الصحفى.

قيمة الجوائز:
- قيمة الجائزة 30 ألف جنيه لكل فائز عن كل فرع باستثناء فرعى التحقيقات، والحوارات تُخصص لكل منهما جائزتان، قيمة الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، والثانية 15 ألف جنيه.
ثانيًا:- الجوائز الخاصة
تشمل المسابقة الجوائز الآتية: 
1- جائزة محمد عيسى الشرقاوى  "للتغطية الخارجية".
2- جائزة سمير عبد القادر فى "الصحافة الاقتصادية".
3- جائزة إحسان عبد القدوس فى "السبق الصحفى".
4- جائزة أحمد رجب فى "الكتابة الساخرة".
5- جائزة منير كنعان للإبداع الفنى "الرسم".
6- جائزة مجدى مهنا فى "العمود الصحفى".
7-        جائزة صحافة المرأة
8- جائزة سعيد سنبل فى "المقال الاقتصادى".
9- جائزة صبرى غنيم فى "القصة الصحفية الإنسانية".
10-     جائزة محمد سلماوى للصحافة باللغات الأجنبية "جائزة واحدة     عن عامي                                   2022 ، 2023.
11-     جائزة صحافة البيئة
- تمنح جائزة واحدة فى كل فرع بقيمة (عشرين ألف جنيه).


الشروط العامة
1- يشترط أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة فى جدولى تحت التمرين، أو المشتغلين.
2- يشترط أن يكون المتقدم  مسددًا للاشتراك السنوى للنقابة.
3- ألا يكون قد وقعت على المتقدم عقوبة تأديبية من بين المنصوص عليها فى قانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشحه أو تقدمه للمسابقة.
4- ألا يكون المتقدم عضوًا بمجلس النقابة فى توقيت الترشح، أو التقدم لنيل جوائز الصحافة. 
5- تُمنح جوائز الصحافة المصرية لأعضاء النقابة، الذين يتقدمون بأنفسهم للمسابقة بأعمال صحفية متميزة، نشرها خلال الفترة المحددة للتقدم للترشح، وفى حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد.
6- يلتزم المتقدم لهذه المسابقة بالشروط التالية:-
أ ـ لا يجوز للمتسابق أن يتقدم إلا فى فرع واحد وبعمل واحد فى مسابقة 2022م، وفرع واحد وبعمل واحد فى مسابقة 2023م.
ب ـ أن تكون المادة الصحفية المقدمة ملتزمة بالأصول المهنية، وبمبادئ ونصوص ميثاق الشرف الصحفى، ولا تتعارض مع قرارات الجمعية العمومية، وفى مقدمتها حظر التطبيع.
ج ـ أن تكون قد نشرت فى إحدى الصحف المصرية القومية، أو الحزبية، أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو فى إحدى نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس النقابة قبول أعمال صحفية بالمسابقة من الصحف، والمواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.
7- يسحب المتقدم للفرع أو الجائزة استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول، ويسدد كل متقدم مبلغ مائة جنيه للاشتراك فى المسابقة.

8- يرفق المتقدمون بأعمال بالصحف المطبوعة نسخة من أصل العمل فى الصحيفة، بالإضافة لنص الموضوع، ويرفق المتقدمون بأعمال من مواقع إلكترونية شهادة معتمدة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد نسبة الأعمال المقدمة لأشخاصهم.
9- تقدم الأعمال فى ملف به أصل، و4 نسخ.
10- يرفق المتقدمون فى فرع الإخراج الصحفى (نسختين) من أعداد الصحف، ويقدمون ومعهم الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط شهادة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم. 
11- يرفق المتقدم لفرعى التصوير، وصحافة الوسائط المتعددة "مالتى ميديا" نسخة من أعمالهم بمحتوى الصور أو الفيديو، وشهادة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم.
12- صورة من بطاقة الرقم القومى، وكارنيه النقابة.


13- يجرى تسليم جوائز الصحافة المصرية، والجوائز الخاصة، وتكريم الحاصلين عليها خلال احتفال تنظمه النقابة، وتنشر أسماء الفائزين والأعمال الفائزة على موقع النقابة.
 

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