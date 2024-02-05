أبرز هدية قدمتها جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد ميلاده.. تعرف عليها

يحتفل نجم الكرة العالمي، كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 39 إذ ولد في اليوم نفسه من عام 1985 في مدينة ماديرا البرتغالية.

وفي إطار احتفال كريستيانورونالدو بعيد ميلاده، ألقت صحيفتا الديلي ميرور والديلي ستار البريطانيتين، الضوء على أبرز هدية قدمتها جورجينا رودريجيز لبطل نادي النصر السعودي.

يمتلك كريستيانو رونالدو مجموعة رائعة من السيارات الفاخرة، لكن من المؤكد أن سيارة إسكاليد بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني وأهدتها له جورجينا ويبلغ طولها حوالي 20 قدمًا وبها 8 مقاعد لديها مكانة خاصة عنده.

كريستيانو رونالدو

وكشفت جورجينا رودريجيز عن الهدية التي اشترتها لـ كريستيانو رونالدو على Instagram حيث شاركت مقطع فيديو له وهو يشكرها بقبلة بعد أن فاجأته عند باب منزلهما الأمامي.

وكتبت رسالة صادقة إلى جانب الفيديو، الذي تم ضبطه على أغنية "By Your Side"، قائلة: "37 عامًا سعيدًا يا حب حياتي، نحن نحبك إلى ما لا نهاية، أفضل أب وأفضل رفيق في الحياة أعطانا إياه الله، مقاتل وتستحق كل شيء جيد يحدث لك أنت ملهمنا".

يذكر أنه لدي الزوجين: ألانا البالغة من العمر 6 سنوات، وإيفا وماتيو، كلاهما 6 أعوام، والفتى الأكبر كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 13 عامًا.

أبرز هدية قدمتها جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد ميلاده