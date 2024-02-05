عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برنامج "اكتشاف الأبطال" من مؤسسة ماونتن فيو للتنمية يصل للمجتمعات الأكثر استحقاقًا

برنامج اكتشاف الأبطال
برنامج اكتشاف الأبطال من مؤسسة ماونتن فيو للتنمية

 لم تعد مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات نوعًا من الترف ولكنها أصبحت ضرورة ملحة تعمل من خلالها شركات القطاع الخاص على المساهمة في تنمية وبناء المجتمع وبناء ثروته البشرية من الشباب الذين سيتولون زمام الأمور في المستقبل، حيث انضم للبرنامج 11,000 طفل وشاب وتمكن من اكتشاف 15 موهبة رياضية متميزة،

إلا أن شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري ذهبت لأبعد من ذلك بكثير، حيث أرادت أن يكون تأثيرها أوسع وتشمل فئات أكبر من المجتمع المصري الذي يتمتع بكم هائل من المواهب الشابة التي مع بعض الجهد والدعم ستتمكن من أن تصبح كوادر متميزة في كافة المجالات. 

ولذلك قامت الشركة بإنشاء مؤسسة ماونتن فيو للتنمية عام 2022 ليعتمد أحد برامجها بشكل رئيسي على اكتشاف أبطال مصر الواعدين في كافة المجالات وتضطلع بالمبادرات الاجتماعية المتنوعة للشركة. 

وفي هذا الإطار، ولتحقيق رؤيتها في التنمية الشاملة انطلق برنامج "اكتشاف الأبطال" ليركز على إعداد جيل جديد من الأفراد والأبطال الموهوبين؛ وتوفير منصة تنموية للطلاب المتفوقين والواعدين في مجالات متنوعة، بما في ذلك مجالات الرياضة والفنون والعلوم والتكنولوجيا، بهدف نشر السعادة خارج مجتمعات ماونتن فيو. ولذلك حرص البرنامج على تحقيق تلك الرؤية من خلال اكتشاف وتنمية مهارات الشباب المصري في العديد من المجالات، والعمل علي تحسين جودة حياتهم قبل تقديمهم للمجتمع ككوادر منتجة لها دور فعال وأساسي في المجتمع المصري.

برنامج اكتشاف الأبطال من مؤسسة ماونتن فيو للتنمية يصل للمجتمعات الأكثر استحقاقًا

استمر البرنامج على مدار 6 أشهر كاملة، حيث قامت المؤسسة بالبحث في 10 قري من قرى "حياة كريمة" في محافظة الفيوم، لإيجاد الأبطال الجدد وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الحقيقية، ومنحهم الفرصة لإظهار هذه المواهب. وبالفعل انضم للمرحلة الأولى من البرنامج 11000 طفلًا. ركز البرنامج في هذه المرحلة على اكتشاف الموهوبين رياضيًا في ألعاب كرة القدم، وكرة اليد، والمصارعة، ورفع الأثقال والجودو. واختتمت المرحلة الثالثة والأخيرة بتصفية المشاركين إلى خمسين طفلًا شاركوا في معسكر مغلق لمدة 30 يومًا لمنحهم تدريبات متخصصة والعمل على تطوير كلي في قيمهم ومواهبهم لخلق بطل حقيقي في هذه الألعاب، وأخيرًا تم الإعلان عن أسماء الفائزين الـ 15 في البرنامج وحصلوا على رعاية كاملة من المؤسسة، بما في ذلك أفراد عائلاتهم لمدة 3 سنوات تشمل التنمية البدنية والتنمية التعليمية، وتنمية المهارات الحياتية والشخصية، بالإضافة للرعاية الطبية لهم ولأسرهم. ويؤكد ذلك أن مهمة البرنامج تركز على التنمية الشاملة لهم.

إن برنامج اكتشاف الأبطال يُعد تجسيدًا للدور التنموي الذي تلعبه مؤسسة ماونتن فيو للتنمية ويجعل منها مؤسسة متكاملة للتنمية الشاملة في مصر، والتي تهتم ببناء المواطن المصري خاصة الشباب، وتشجيعه على تحقيق أقصى توظيف ممكن لطاقته وقدراته وإمكانياته. تستهدف المؤسسة بناء مجتمع تنموي مؤثر ومستدام، يدعم مجهودات مبادرة حياة كريمة، والاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية لأي مجتمع.

للمزيد حول البرنامج ولمشاهدة حلقة "اكتشاف الأبطال" من مؤسسة ماونتن فيو للتنمية، يرجى الضغط على هذا (الرابط)
 


 

اكتشاف الأبطال ماونتن فيو ماونتن فيو للتنمية مؤسسة ماونتن فيو للتنمية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

مفاجأة.. الأهلي يفاوض نجم منتخب جنوب أفريقيا.. ورد فعل مثير من اللاعب

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي.. منتخب مصر مع الأرجنتين وإسبانيا في كأس العالم 2026

169 هجوما.. الخارجية الأمريكية ترسل مبعوثها لليمن

بعد هبوط الدولار.. بشرى سارة بشأن أسعار الخضراوات والفاصوليا البيضاء بالأسواق

فضل ليلة النصف من شعبان وحكم الاحتفال بها.. دار الإفتاء ترد

700 جنيه في الجرام..شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن عيار 21..فيديو

هل تنخفض أسعار العقارات؟.. 5360 جنيها تراجعا في سعر الحديد اليوم| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حملات المقاطعة.. مطعم أمريكي شهير يعلن تضرر أعماله في الشرق الأوسط

أبرز هدية قدمتها جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد ميلاده.. تعرف عليها

مش هتصدق .. سعر إطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

فيديو

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

قفل اللعبة .. ماذا يقدم رامز جلال في رمضان 2024؟

وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ