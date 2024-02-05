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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وقف الإعفاءات لبعض الأنشطة.. خيري رمضان يكشف عن قرارات الحكومة لترشيد الإنفاق

الإعلامي خيري رمضان
الإعلامي خيري رمضان

أكد الإعلامي خيري رمضان، أنه تم اليوم  نشر عدد من القرارات الحكومية المعتمدة، المتعلقة بوقف الإعفاءات الضريبية لبعض أنشطة الدولة، بناءا على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

وقال خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج “مع خيري”، إن الحكومة قررت ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتابع مقدم برنامج “مع خيري”، أن الحكومة قررت خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.

مرتكزات خطة2023/2024

وأشار خيري رمضان إلى أن الحكومة قررت عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (۷۰ % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة2023/2024

خيري رمضان الإعفاءات الضريبية وزارة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية الأزمة الاقتصادية

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