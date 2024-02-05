أيمن محفوظ: قانون الأسرة ظالم لجميع الأطراف

قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنّ قانون الأسرة ظالم لجميع أطراف النزاع الأسري، بما في ذلك الأطفال، والجد والجدة الذين لا يمكنهم تحريك قضية رؤية لرؤية أحفادهم.

وأضاف محفوظ في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "يجب تفعيل منظومة الاستضافة تتضمن عقوبات رادعة على الطرف الذي يهرب بالأبناء، وليس غرامات أو اسقاط مؤقت للحضانة".

دفع النفقة

وتابع المحامي بالنقض: "الأطفال يستخدمون للضغط على الطرف الآخر، وهم من يدفعون الثمن، والأب الذي يرفض الانفاق على طفله بعد الطلاق من أشباه الرجال ولا حقوق له، ويجب ربط الرؤية وااستضافة بالانفاق ودفع النفقة والخدمات الحكومية".

