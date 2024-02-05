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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف هجمات الحوثيين.. كواليس لقاء ولي العهد السعودي وبلينكن

ولي العهد يستقبل
ولي العهد يستقبل بلينكن

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

 

وصل بلينكن في وقت سابق الاثنين، إلى السعودية، في مستهل جولة شرق أوسطية تهدف إلى إرساء هدنة للحرب في غزة، بينما يتواصل القتال في جنوب القطاع.

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الحد من التوتر الإقليمي 


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاجة للحد من التوتر الإقليمي بما يشمل وقف هجمات الحوثيين.
 

وقالت الخارجية الأمريكية أن بلينكن شدد خلال لقائه مع ولي العهد السعودي على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن بلينكن شدد خلال لقائه مع ولي العهد السعودي على ضرورة منع توسع الصراع بالمنطقة.

 

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