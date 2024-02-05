وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتردد في استخدام القوة بشمال غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية لن تردد في استخدام القوة العسكرية لاستعادة الأمن في شمال غزة.

جاء ذلك خلال عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الاثنين، أعلن فيه استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش يقوم بعملية متعددة المراحل في خان يونس، والعملية البرية في غزة من أكثر العمليات تعقيدا.

وأضاف جالانت، أن الجيش سيواصل عملياته في غزة حتى إطلاق سراح المحتجزين، و سنواصل ملاحقة قيادات حماس داخل غزة وخارجها، و ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب في غزة.