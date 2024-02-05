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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية الأمريكية: جهود مع إسرائيل لبحث إمكانية إنهاء الحرب في غزة

بلينكن
بلينكن

علق صامويل ويربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وقال “ويربيرج”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "أحد أولويات زيارة بلينكن للشرق الأوسط لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".

وأضاف "هناك جهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وهناك جهود مع الإسرائيليين لبحث إمكانية إنهاء الحرب"، متابعا "يمكن التباحث لمستقبل قطاع غزة عقب إنتهاء الحرب".

وأكمل "يجب التركيز على جهود إطلاق سراح الرهائن، ويجب البحث عن إمكانية وضع حل جديد في القضية الفلسطينية لمنع أي تكرار الهجمات التي حدثت في 7 أكتوبر".

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