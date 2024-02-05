الأهلي يستعرض ملف الإنشاءات بفرع النادي في الشيخ زايد

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.



واستدعى المجلس المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، للوقوف على آخر المستجدات في ملف الإنشاءات الحالية بفرع النادي بالشيخ زايد، ومتابعة تنفيذ مشروع حمام السباحة الجديد بعد استلام الشركة المنفذة للأرض والبدء في أعمال الحفر.

كما أكد المجلس افتتاح المسجد الجديد بفرع زايد، لاستقبال المصلين في شهر رمضان المقبل.

واستعرض المجلس مع المستشار الهندسي المخطط العام للربط بين جميع المناطق بفرع زايد والمشروعات التي تم افتتاحها في الفترة السابقة، ومنها ملاعب كرة القدم والبادل وأماكن انتظار السيارات، وتسهيل انتقال الأعضاء بين هذه الأماكن نظرًا لكبر مساحة النادي.

كما ناقش المجلس ملف إنشاء «الجيم» الجديد بفرع زايد، والتحديات التي تواجه الانتهاء من المشروع، نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية وصعوبة توريد بعض الأجهزة نظرًا لصعوبة الاستيراد.