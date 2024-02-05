بعد توجيه الشكر له.. مصطفى محمد لـ فيتوريا: شكرا لك

وجه مصطفى محمد، نجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب مصر، رسالة إلى روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر السابق؛ بعد توجيه الشكر له.

وكتب مصطفى محمد، من خلال حسابه الشخصي على إنستجرام: "شكرا لك".

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المجلس كانت لديه رغبة في استمرار البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر، إلا أن النتائج التي حققها المنتخب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، عجلت برحيله.

وأضاف الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فيتوريا يستحق الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا لمنتخب مصر، موضحًا أن عدم تدريبه لمنتخبات قبل قيادة الفراعنة لا يعيبه في شيء، وهو ما حدث مع المدرب الأرجنتيني السابق هيكتور كوبر.

وأوضح أن التعاقدات تختلف من مدير فني لآخر، خاصة وأن الهدف الأسمى لاتحاد الكرة عند تعاقده مع فيتوريا، هو التأهل لكأس العالم 2026، بينما عدم وجود بند بشأن تحقيق إنجاز في أمم إفريقيا خطأ فادح من مجلس الجبلاية، لا بد من الاعتراف به.