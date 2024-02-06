لطلاب جامعة حلوان.. ننشر طرق دفع المصروفات إلكترونيا

فعَّلت جامعة حلوان بالعام الدراسي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.



وأعلنت الجامعة أنه يمكن للطلاب الملتحقين بها سداد المصروفات دون الحاجة للقدم للجامعة عن طريق احدي الخدمات الاتية : " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "



ونوهت إدارة الجامعة أن السداد يتم عن طريق كود دفع المصروفات الدراسية الخاص بكل طالب ، و يتم استخراج هذا الكود عن طريق إدارة شئون الطلاب بالكلية الملتحق بها ، أو يتم الحصول عليه الكترونيا عن طريق موقع الجامعة .



و تشمل خطوات سداد المصروفات الدراسية بكليات جامعة حلوان الكترونيا الاتي :



يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

أو الحصول علي كود الدفع الالكتروني عن طريق مكتب شئون الطلاب بالكليات.

التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

التوجه لاحدي مكاتب خدمات الدفع الالكتروني و تحويل المصروفات عن طريق كود الطالب.

ضرورة التأكد من استخدام الكود الصحيح عند الدفع الالكتروني.

ضرورة الاحتفاظ بصورة من إيصال الدفع لتسليمه للكلية.



وقد وقعت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بروتوكول تعاون مع منصة آي صاغة لتجارة الذهب والمجوهرات لتسويق أعمال الطلاب والخريجين في مجال الحلي عبر المنصة.

وقع البروتوكول من جانب الجامعة، الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والمدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتجارة الذهب والمجوهرات، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

حضر مراسم التوقيع، الدكتور محمود عبد النبي رئيس قسم المنتجات المعدنية والحلي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم المعادن والحلي بكلية الفنون التطبيقية.

وتضمن البروتوكول توفير فرص تدريبية للطلاب بقسم المنتجات المعدنية والحلي، وفرص لتوظيف الخريجين، وفرص تسويقية لأعمال الطلاب والخريجين، في إطار ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، في ظل الإمكانيات المحدودة بالعملية التعليمية، التي يقابلها طفرة في صناعة الذهب والمجوهرات يستطيع القطاع الخاص توفيرها للطلاب، بما يحقق جودة العملية التعليمية، ويطور صناعة الذهب والمجوهرات في مصر.

من جانبه قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن المسؤولية المجتمعية تعد جزءًا من منظومة اقتصاد السوق الاجتماعي، كما أنها تسهم في إعادة التوزيع في صالح الإنصاف، وتأتي كذلك في إطار التنسيق مع دور الدولة في تعظيم الموارد، وتسهم في تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية.

وأوضح أن منصة « آي صاغة»، ستوفر مساحة مجانية لتسويق الأعمال المتميزة من طلاب وخريجي قسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقية، لتكن المنصة وجهتهم مع الجماهير، خاصة وأن حجم زيارات المنصة تجاوز 65 مليون زيارة في العام الماضي، وهو في إطار دعم الطلاب والخريجين وتعريف المجتمع المصري والعربي بهم، حتى يستطيعوا الحصول على فرص عمل مناسبة أو تأسيس مشاريع خاصة بهم.

وقال الدكتور محمود عبد النبي رئيس قسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن الجامعة تسعى لمشاركة القطاع الخاص في دعم المنظومة التعليمية، وتوفير فرص لتدريب الطلاب، بجانب توفير فرص عمل للمتميزين.