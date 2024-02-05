الدولار يواصل الانهيار.. يوسف الحسيني: الرئيس السيسي وعد وأوفى.. فيديو

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية.

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الدولار يواصل الانهيار واللهم بارك في انهيار الدولار أمام الجنيه المصري ".

وأضاف يوسف الحسيني:" يجب التفرقة بين سعر الدولار في السوق السوداء كاش وسعر الدولار في السوق السوداء على بضاعة ".

وتابع يوسف الحسيني:" هناك تواصل مستمر ين البنك المركزي ومجلس الوزراء للتباحث بشان أزمة الدولار"، مضيفا:" الرئيس السيسي نفذ الوعد الذي صرح به في احتفالية عيد الشرطة وهو التوصل إلى حل لأزمة الدولار ".

وتابع يوسف الحسيني :" الرئيس السيسي يوعد ويوفي في ملف الدولار"، مضيفا:"وزارة الداخلية تقوم بمداهمات كثيرة لتجار السوق السوداء المضاربين في الدولار ".