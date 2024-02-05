هل فقد الدولار بريقه.. عام كارثي للعملة الخضراء والحكومة تسيطر

تشهد مصر في الأيام الأخيرة تراجعاً كبيراً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، ويأتي هذا التراجع نتيجة لتوقعات دخول استثمارات ودولارات جديدة إلى البلاد، ما يعزز العرض من العملة الأجنبية، ويؤثر على قيمتها، وبالتالي على أسعار السلع بمختلف أنواعها.

تراجع سعر الدولار

وجاء الهبوط الملحوظ في دولار السوق الموازي بعد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، وكذلك رفع صدور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % إضافة إلى حدوث حملات قوية على تجار السوق الموازي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار التراجع في السوق السوداء اليوم الإثنين، وتراجع من مستوى 56.4 جنيه للدولار خلال تعاملات أمس الأحد، إلى 55.40 جنيه للدولار صباح اليوم، في ظل حالة من الارتباك يشهدها السوق الموازي بعد عدة إجراءات شهدتها السوق خلال اليومين الماضيين.

أول: هذه الإجراءات كانت إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب الاتفاق بشكل نهائي عن قرض قريب تحصل عليه مصر، يتوقع الكثيرون أن يكون بين 7 إلى 10 مليارات دولار، مع التأكيد على أنه الصندوق عدل أولياته من ضرورة تعويم الجنيه كشرط أساسي للحصول على القرض إلى التعامل أولا مع التضخم المرتفع ثم بعد ذلك النظر إلى سعر الصرف، والاكتفاء حاليا ببعض المرونه في سعر الصرف دون تحريره بشكل كامل.

ثاني: هذه الإجراءات هي قيام الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي.

ثالث: هذه الإجراءات هي قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% على الٌراض والإيداع لمواجهة التضخم، حيث قرر البنك المركزى المصرى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وقرر البنك المركزى المصرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

أسباب تراجع الدولار

رابع: هذه الإجراءات هي تردد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، سواء باستثمارات عربية أو غير عربية من خلال طرح بعض المشروعات المستقبلية للمستثمرين.

من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي، شهد تراجعا خلال الأيام الماضية خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وهذا أدى لتراجع وهبوط كبير في أسعار الذهب لأن التجار يسعرونه وفقا لدولار السوق السوداء وعوامل أخرى.

وأوضح غراب، أن أسباب تراجع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، يرجع لعدد من الأسباب أولها الضربات الأمنية المكثفة التي تم توجيهها من قبل الجهات الأمنية الأيام الماضية وضبط عدد كبير من تجار السوق السوداء وهذا أدى لوقف تداول الدولار بالسوق السوداء وقل الطلب عليه فبدأ بانخفاض سعره.

وأشار غراب، أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، خلال الفترة الماضية ووصوله إلى سعر كبير مقابل الجنيه تسبب في تراجع الطلب عليه فدفع المضاربين لخفض سعره، موضحا أن اقتراب صرف باقي دفعات قرض صندوق النقد الدولي واحتمالية زيادة التمويل هذا أيضا ساهم في خفض سعر ضرف الدولار في السوق الموازي.

وأضاف غراب، أن انتشار تصريحات ومعلومات عن استثمارات خليجية ضخمة بمليارات الدولارات ستدخل مصر الأيام القادمة، دفع أيضا لتراجع دولار السوق السوداء، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا أكبر في سعر صرف دولار السوق الموازي خاصة بعد ضخ كميات كبيرة من الدولار بالسوق عن طريق البنوك وذلك بعد توفير العملة الصعبة من قرض صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الطروحات الحكومية ودخول استثمارات عربية وخليجية لمصر الفترة القادمة.

وتابع غراب، أن تجار السوق السوداء خلال الفترة الماضية كانوا يتعاملون مع الدولار وكأنه سلعة يجمعون الدولار من السوق لإحداث نوعا من الإرهاب الاقتصادي وإحداث بلبلة وهز ثقة المواطنين مستغلين الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، موضحا أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء وهمي وغير حقيقي وسيتراجع أكبر الفترة القادمة خاصة إذا حدث تحريك جديد لسعر الصرف.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية، قد وصل خلال الأسابيع الماضية إلى مستويات قياسية وصلت إلى حدود 73 جنيها، وذلك بعد صعود تدريجي من مستوى قرب 40 جنيه تقريبا انعكس على أسعار معظم السلع خلال الفترة الأخيرة، من الشركات والتجار، خاصة مع أزمة نقص النقد الأجنبي في البنوك التي تعاني منها مصر.