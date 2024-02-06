لخلافات بينهما.. زوج يطعن زوجته ثلاث طعنات متفرقة بالدقهلية

أصيبت سيدة بنزيف حاد اثر تعرضها إلى عدة طعنات متفرقة بالجسم على يد زوجها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك لخلافات مادية بينهما بسبب مشاجرة نشبت بينهما وتم نقلها لمستشفى المنصورة التخصصى لتلقي العلاج اللازم.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة أول المنصورة يفيد بورو بلاغ من عددا من الاهالى باصابة ر .ش. ٣٢ عاما، مصابة بـعدة طعنات متفرقة بالجسم.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة و تببن اصابتها على يد و زوجها ويدعى ا.م. ع ٣٥ عاما وذلك بسبب خلافات بينهما .وتمكنت المباحث من ضبط لمتهم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة