تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان تؤجل واجباته حتى يخضع للعلاج |تقرير

أعلن قصر باكنغهام،الاثنين، أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز بنوع من السرطان وسيؤجل ارتباطاته العامة لتلقي العلاج، لكنه أضاف أنه لا يزال 'إيجابيا تماما' بشأن هذا الخوف بعد أقل من 18 شهرا من توليه العرش.

وقال القصر إن تشارلز (75 عاما)، الذي أصبح ملكا في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث، بدأ سلسلة من العلاجات، مضيفا أنه يتطلع إلى العودة إلى مهامه بدوام كامل في أقرب وقت ممكن.

ويأتي الكشف عن السرطان بعد أن أمضى تشارلز ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي حيث خضع لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد.

وقال القصر إنه تم رصد مسألة منفصلة مثيرة للقلق أثناء إقامته في المستشفى، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى بخلاف القول إن الاختبارات كشفت أن الملك يعاني من 'نوع من السرطان'.

وقال القصر: 'لا يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، باستثناء التأكد من أن جلالة الملك ليس مصابا بسرطان البروستاتا'.

'طوال هذه الفترة، سيواصل جلالته القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كالمعتاد.'

وعلى هذا النحو، سيواصل تشارلز عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، بينما ستواصل زوجته الملكة كاميلا ارتباطاتها.

يوم الأحد، لم يعط الملك أي إشارة إلى التشخيص عندما تم تصويره وهو يبتسم ويلوح للمتفرجين أثناء حضوره قداسًا في الكنيسة مع كاميلا.

وكانت هذه أول نزهة عامة له منذ أن غادر هو وزوجة ابنه كيت نفس مستشفى لندن قبل أسبوع حيث خضعا للعلاج المخطط له.

أمضت كيت، أميرة ويلز وزوجة وريث العرش البريطاني الأمير ويليام، أسبوعين في عيادة لندن بعد إجراء عملية جراحية في البطن لحالة غير محددة ولكنها غير سرطانية.

ولن تعود إلى واجباتها الملكية إلا بعد عيد الفصح. وسيقوم ويليام، الذي يعتني بأطفاله الثلاثة أثناء تعافيه، بأول مشاركة عامة له منذ إجراء العملية الجراحية لها يوم الأربعاء.

في حين أن أفراد العائلة المالكة عادةً ما يحرسون تفاصيل صحتهم عن كثب، معتبرين أنها مسألة خاصة، إلا أن تشارلز كان صريحًا بشأن علاجه الأخير.

وقال قصر باكنغهام: 'لقد اختار جلالة الملك مشاركة تشخيصه لمنع التكهنات، وعلى أمل أن يساعد ذلك في فهم الجمهور لجميع المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم'.

وأعرب زعماء أستراليا وكندا، حيث يتولى تشارلز أيضا منصب رئيس الدولة، عن أطيب تمنياتهم وآمالهم في أن يتعافى الملك بسرعة، بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يشعر بالقلق من الأخبار ويعتزم الاتصال بتشارلز في وقت لاحق.

وقال بايدن: 'إن تشخيص السرطان وعلاجه والنجاة منه يتطلب الأمل والشجاعة المطلقة'. 'أنا وجيل ننضم إلى شعب المملكة المتحدة في الصلاة من أجل أن يتعافى جلالته بسرعة وكاملة.'

وقال مصدر مقرب من دوق ساسكس إن العاهل أخبر عائلته شخصيًا بتشخيص إصابته بالسرطان، وسيسافر الأمير هاري، نجله الأصغر، إلى المملكة المتحدة لرؤيته في الأيام المقبلة.

ويعيش هاري الآن في كاليفورنيا مع زوجته الأمريكية ميغان وطفليهما بعد تنحي الزوجين عن الواجبات الملكية في عام 2020.

وبعد الانتظار لفترة أطول من أي وريث في التاريخ البريطاني ليصبح ملكاً، هيمن على العام الأول لتشارلز على العرش تتويجه - وهو أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ أجيال، مليء بالأبهة والأبهة.

وبينما كانت هناك اقتراحات قبل أن يصبح ملكًا، بأن الناشط البيئي منذ فترة طويلة سيجلب إصلاحًا جذريًا للنظام الملكي، إلا أن تشارلز اتبع بشكل عام أسلوب والدته، بينما حاول إضافة بعض لمساته الخاصة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم البريطانيين لديهم وجهة نظر إيجابية عن عهده حتى الآن، على الرغم من أن الأجيال الشابة تبدو أقل حماسا تجاه العائلة المالكة بشكل عام.

قبل مشاكله الصحية الأخيرة، كان الظل الأكبر على أفراد العائلة المالكة هو الخلاف المستمر بين ابنه هاري وبقية أفراد عائلته، وأبرزهم شقيق هاري الأكبر الأمير ويليام.

وقالت إنجريد سيوارد، رئيسة تحرير مجلة ماجيستي، إنه بالنسبة لتشارلز، المدمن على العمل والذي غالبًا ما يعمل حتى منتصف الليل في صحفه، فإن مشكلاته الصحية الأخيرة تعني أنه سيتعين عليه التعامل مع الأمور ببطء أكثر الآن.

وأضافت: 'سيخبره جسده أن عليه ذلك، وستفعل كاميلا ذلك بالتأكيد'. 'أعتقد أنه مرهق عقليًا منذ وفاة الملكة. ولم يتوقف الأمر بالنسبة له منذ ذلك الحين.'

وفي حين تنازلت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية عن العرش الشهر الماضي لصالح ابنها الملك فريدريك العاشر بعد 52 عاما على العرش، قال سيوارد إنه لا توجد فرصة لأن يحذو تشارلز حذوه.

وقالت: 'لا على الإطلاق، لا بنسبة 100%'.