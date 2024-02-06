اقتصاد السعودية.. شركة وسط جدة للتطوير توقع 4 عقود إنشائية بـ 12 مليار ريال

وقّعت شركة وسط جدة للتطوير - إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية - خلال الحفل الذي أقيم اليوم، أربعة عقود إنشائية بقيمة 12 مليار ريال لـ3 معالم معمارية رئيسة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تشمل الإستاد الرياضي، ودار الأوبرا، والأحواض المحيطية، إضافة لأعمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى من الوجهة، وذلك في موقع الوجهة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد عبدالعزيز السّليم، أن الأعمال الإنشائية للمعالم المعمارية الرئيسة والبنية التحتية للمرحلة الأولى ستبدأ وفق الخطة الزمنية المرسومة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.



وستفتح شركة وسط جدة وجهة "وسط جدة" أبوابها لاستقبال زواره نهاية 2027 من داخل وخارج المملكة، وستتضمن الوجهة عدة معالم معمارية متنوعة، دار الأوبرا، الإستاد الرياضي، الأحواض المحيطة، إضافةً إلى عددٍ من المرافق، تشمل الشاطئ الرملي والرصيف البحري وممشى البحر ومرسى اليخوت.