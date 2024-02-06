محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

شارك محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، ستوري عبر حسابه على إنستجرام.

ووجه رسالة للمدير الفني السابق لمنتخب مصر روي فيتوريا، وكتب: “شكراً على كل شيء”.

وقرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه الأخير، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، ما يلي:

- توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون.

- دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

- الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

- الموافقة على عقد بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة إستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.