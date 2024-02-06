لهذا السبب.. هاني حتحوت: اتحاد الكرة يتجه نحو المدرب الوطني لمنتخب مصر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن خطة بديلة للاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وكتب عبر أكس: “‏الاتجاه لتعيين مدرب مصري لقيادة المنتخب ظهر؛ بسبب الأزمة المالية في اتحاد الكرة .. لا توجد دولارات ‏مع عدم استعداد أي جهة لدعم تمويل التعاقد مع أجنبي، خصوصا بعد أزمة الشرط الجزائي لڤيتوريا.. فالمدرب المصري أصبح مطروحا بقوة”.

وقرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، ما يلي:

- توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون.

- دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

- الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

- الموافقة على عقد بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة إستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.