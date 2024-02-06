أول تعليق من محمد رمضان بعد تنصيبه سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن مشاركته في بطولة كاس الأمم الإفريقية، وتنصيبه سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه على “إكس”: “‏سعدت وتشرفت بتنصيبي سفيرا لاتحاد الكرة الإفريقي CAF".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تنصيب الفنان المصري محمد رمضان سفيرا رسميا له، بعد مشاركته في الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ولفت محمد رمضان الأنظار بمشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا والنشيد الرسمي للبطولة، في أحدث تعاون فني بينه وبين وسيم SAL صليبي، بعد سلسلة من النجاحات التي جمعتهما منها أغنية "جوّ البنات"، الأغنية الرسميّة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائيّ بدورته الخامسة، وأغنية "TMO" التي جمعته بالعالمي Maître Gims وعصام النجار.