شهداء الأقصى تستهدف جنود الاحتلال عند معبر الطيبة



أفاد كتائب شهداء الاقصى أن إحدى مجموعاتها المقاتله تحركت وبعمل مشترك مع جند الله بعد الرصد والمتابعه تمكنوا من تنفيذ عمليه اطلاق نار على قوه للمشاه وخيمة لجنود الاحتلال على معبر الطيبة.

وقد تم استهدافهم بشكل مباشر بصليات من الرصاص محققين اصابات اكيدة.

وأشارت الكتائب الفلسطينية في بيان لها إلي أن جنودها انسحبت بسلام بفضل الله دون أن يصيبهم مكروه.

وكانت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عرضت ، أمس الاثنين، مشاهد من قذائف الهاون التي دكت بها سرايا القدس المواقع والتحشدات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم شرق وشمال المحافظة الوسطى في غزة.



وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس كتيبة طولكرم، أنها تمكنت من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بطلقات كثيفة من الرصاص.

وقالت سرايا القدس كتيبة طولكرم، إنه دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور ديوان الجلاد ومحور دوار السلام وعدة محاور أخري.