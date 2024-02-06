وزير الأوقاف: المحتكر ملعون والمستغِل آكل سحت والحرام يقتل صاحبه في الدنيا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك إن المحتكر ملعون والمستغِل آكل سحت، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، والحرام يقتلك في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، اللهم أغننا بحلالك عن الحرام.

كما كتب تدوينة أخرى قال فيها: مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصداراته تحقق رقما قياسا يصل لنحو مليوني جنيه في أقل من سبعة أشهر ونصف منها نحو مليون جنيه بمعرض الكتاب.

وأضاف جمعة معرض الكتاب بمصر أحد أدوات القوة الناعمة المصرية وهذا الإقبال الكبير محليا ودوليا من الزائرين والناشرين يبرز ملمحا هاما من ريادة مصر الثقافية.

من ناحية أخرى اعتمد وزير الأوقاف عدد (48) واعظة متطوعة جديدة منذ بداية عام 2024م ليصل إجمالي الواعظات المعينات والمتطوعات إلى ( 592 ) واعظة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية.

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص موضوع الخطبة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك.