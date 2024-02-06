عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه باستمرار حملات القضاء على ظاهرة فارزي القمامة

حملات مدينة بورفؤاد
حملات مدينة بورفؤاد على النباشين

واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد  تكثيف الحملات المكبرة للقضاء على ظاهرة فارزي القمامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزو القمامة، حيث وجه على الفور بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

محافظ بورسعيد: القنوات المغرضة تحاول إثارة الفتنة.. ويكشف حقائق إزالات الجميل| تفاصيل

بورسعيد .. مسابقة حفظ القرآن الكريم تختتم منافساتها وإعلان النتيجة غدًا

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد باستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم، لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.

حملات مدينة بورفؤاد على النباشين

1000254569
1000254569
1000254571
1000254571
1000254572
1000254572
1000254570
1000254570
1000254573
1000254573
1000254574
1000254574

وقال رئيس مدينة بورفؤاد إنه في الوقت التي تقوم المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة، نجد هناك البعض من الخارجين علي القانون والمخالفين يقومون بتشويه المظهر الجمالي للمدينة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق.

وطالب المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.

بورفؤاد الإجراءات القانونية الاجهزة التنفيذية رئيس مدينة بورفؤاد مدينة بورفؤاد مجلس المدينة شوارع المدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

سيدة سوهاج .. سر إعلان الزواج من أجنبيات على الفيسبوك

خلال أيام| الذهب عيار 21 يواصل التراجع.. ونصيحة للحفاظ على المدخرات

بعد تخوف جماهير الزمالك.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة عن صفقة عبدالله السعيد

موضوعات متعلقة

الرقابة التموينية تداهم كافيتريات استولت على سكر المبادرة ببورسعيد| تفاصيل

محافظ بورسعيد: القنوات المغرضة تحاول إثارة الفتنة.. ويكشف حقائق إزالات الجميل| تفاصيل

بورسعيد .. مسابقة حفظ القرآن الكريم تختتم منافساتها وإعلان النتيجة غدًا

وفود 50 دولة مشاركة بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم: مصر بلد عظيم

استضافة المتنافسين بمسابقة القرآن الكريم ببورسعيد في المنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة | صور

محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث| صور

غرفة بورسعيد التجارية: نصف مليون جنيه لسداد مصروفات 1038 طالبا من الأولى بالرعاية

ترشيحاتنا

مصدر مسؤول: لا صحة لنقل معبر رفح للمثلث الحدودي بمنطقة كرم أبوسالم

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

انتبة قبل أن تضعها فى فمك.. 4 أشخاص ممنوعون من تناول العجوة

البحر يخرج كنوزه في صقلية.. اكتشاف مذهل بأعماق المياه لطاغية أسطوري| شاهد

مصادر: رؤساء مجالس مستوطنات غزة ينامون أمام مكتب نتنياهو للقائه

لازم يحضر | استئناف مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر في سب الخطيب.. بعد قليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور رومانسية جمعت بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. شاهد

الملك تشارلز يعاني من هذا المرض القاتل.. إليك تفاصيله وتحذير خاص منه

سميرة سعيد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

خلال أيام| الذهب عيار 21 يواصل التراجع.. ونصيحة للحفاظ على المدخرات

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ