رئيس مدينة بورفؤاد يوجه باستمرار حملات القضاء على ظاهرة فارزي القمامة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد تكثيف الحملات المكبرة للقضاء على ظاهرة فارزي القمامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزو القمامة، حيث وجه على الفور بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد باستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم، لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.

حملات مدينة بورفؤاد على النباشين 1000254569 1000254571 1000254572 1000254570 1000254573 1000254574

وقال رئيس مدينة بورفؤاد إنه في الوقت التي تقوم المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة، نجد هناك البعض من الخارجين علي القانون والمخالفين يقومون بتشويه المظهر الجمالي للمدينة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق.

وطالب المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.