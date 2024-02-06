أصالة تقترب من 200 ألف مشاهدة بـ "لحقت نفسي"

تمكنت أغنية لحقت نفسي للفنانة أصالة من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بساعات.

وحققت أغنية لحقت نفسي والتى تتعاون فيها أصالة مع الشاعر محمد مصطفى والملحن محمد أنور نسبة استماع اقتربت من 200 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة .

وكانت قد طرحت الفنانة أصالة أغاني الجزء الثاني من أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "لحقت نفسي" وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام ، عدد وأسامي أغاني الجزء الثاني من ألبوم الفنانة أصالة ، والأغاني هي: “لحقت نفسي ، أعراض الغياب ، عشق الروح ، حديقة تلج ، نسيت ، عايشة حالة”.

أصالة وأحمد سعد :

على صعيد آخر ، تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ساهر مع الفنان أحمد سعد، على مسرح الكويت أرينا، مساء الأربعاء 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت.



نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوستر حفل أصالة نصري مع أحمد سعد، بمهرجان فبراير الكويت، معلنة عن طرح تذاكر الحفل السبت.