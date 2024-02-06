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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المالك الهولندي لـ جوجل روسيا ينسحب من بلاده.. ما القصة؟

صدى البلد

قرر المالك الهولندي لشركة ياندكس، والتي تُعرف في كثير من الأحيان بـ "جوجل روسيا"، الانسحاب من بلده الأصلي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم بيع عمليات ياندكس في روسيا لمجموعة من المستثمرين بقيمة تقدر بـ 475 مليار روبل أي ما يعادل 5.2 مليار دولار، وهي أقل بكثير من القيمة السوقية المقدرة للشركة. وبذلك يصبح الجانب الروسي لشركة ياندكس الآن مملوكًا بالكامل لروسيا.

وقد واجهت الشركة اتهامات سابقة بإخفاء معلومات حول الحرب في أوكرانيا عن الجمهور الروسي. ورحّبت موسكو بالصفقة الأخيرة التي صرحت الشركة أنها "نتاج فترة طويلة من التخطيط والمفاوضات تجاوزت 18 شهرًا". 

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وقال أنتون جوريلكين، نائب رئيس لجنة السياسة الإعلامية في البرلمان الروسي: "ياندكس هي أكثر من مجرد شركة، إنها أصل للمجتمع الروسي بأكمله".

تأسست ياندكس في فترة ازدهار الإنترنت في أواخر التسعينيات، وقد طوّرت محرك بحثها الخاص وأعمالها في مجالات الخرائط والإعلانات. وتشمل خدمات أخرى توصيل التاكسي وتوصيل الطعام.

تُعتقد أن صفقة قيمتها 5.2 مليار دولار أقل بكثير من قيمة ياندكس السوقية، التي كانت تقدر بحوالي 30 مليار دولار في عام 2021.

على الرغم من لقبها بـ "جوجل روسيا"، لا توجد أي علاقة بين ياندكس وشركة البحث الأمريكية العملاقة جوجل أو شركتها الأم ألفابت.

منذ الحرب الروسية الأوكرانية، غادر العديد من الشركات التابعة لأجانب البلاد، وعادة ما تبيع الأصول بشروط غير مواتية. كما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على أصول أخرى، مثل أصول بعض العلامات التجارية الغربية مثل دانون وكارلسبيرغ.

الجمهور الروسي الهولندي الرئيس الروسى

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