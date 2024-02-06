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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ "كازيون"

كريم جلال
كريم جلال

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة استحواذ "كازيون"، واحدة من كبرى سلاسل متاجر التخفيضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على حصة قدرها 50% في شركة "الدكان"، وهي الشركة الوحيدة المتخصصة في بيع منتجات التجزئة بأسعار مخفضة في المملكة العربية السعودية. 

وتمثل هذه الصفقة خطوة استراتيجية هامة لشركة "كازيون" لدخول السوق السعودي، علمًا بأن مجموعة "الدباغ"، المساهم الحالي في "الدكان"، ستحتفظ بحصة ال 50% المتبقية في أسهم الشركة. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي لشركة "كازيون" في هذه الصفقة، في حين قام مكتب وايت أند كيس بدور المستشار القانوني.

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وسوف تساهم هذه الصفقة في تمكين شركة "كازيون" من التوسع جغرافيًا داخل السوق السعودي، وتلبية احتياجات قاعدة واسعة من العملاء وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع مبيعات التجزئة ذات الأسعار المخفضة في المنطقة. كما ستشهد الصفقة تنفيذ خطة لإطلاق متاجر شركة "كازيون" داخل المملكة، سعيًا لتعظيم الاستفادة من المكانة المميزة لشركة "الدكان" في السوق السعودي، وكذلك الخبرات الواسعة التي تنفرد بها "كازيون" في تزويد عملائها بمنتجات متنوعة عالية الجودة وبأسعار تنافسية.


وتعليقًا على الصفقة، أعرب كريم جلال، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام صفقة استحواذ "كازيون" على "الدكان". وأضاف كريم أن هذه الصفقة تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لمواصلة تعزيز تواجدها في السوق السعودي وتوجيه أنظار المستثمرين نحو الإمكانات الاستثمارية الهائلة التي تنفرد بها المملكة في مختلف القطاعات. 

وأشار كريم إلى أن هذا التعاون هو الثاني بين إي اف چي هيرميس وشركة كازيون، وذلك بعد قيام الشركة بتقديم خدماتها الاستشارية في عملية زيادة رأس المال/الاكتتاب الخاص لشركة كازيون بقيمة 76.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014، وهو ما يعد بمثابة شهادة على الشراكة المثمرة والممتدة بين كلتا المؤسستين. 

وشدّد كريم على أن هذه الصفقة تؤكد على قدرة الشركة على إتمام كبرى الصفقات، وهو ما يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس باعتبارها الوجهة المفضلة لتقديم الخدمات الاستشارية في المنطقة.
وتعد "الدكان" شركة متخصصة في تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم باقة متنوعة من المنتجات الطازجة ومنتجات البقالة الأساسية وذلك إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة والحصرية. 

ومنذ تأسيسها عام 2013 بواسطة مجموعة "الدباغ"

 نجحت الشركة في تسريع وتيرة نموها حيث تمتلك سلسلة واسعة تضم أكثر من 100 متجرًا في مختلف أحياء ومدن السعودية، في جدة، ومكة والطائف. 

كما تخطط الشركة لافتتاح المزيد من المتاجر في مدينتي الطائف والرياض خلال الفترة القادمة.


تأسست شركة "كازيون" خلال عام 2014 لتصبح حاليًا واحدة من كبرى سلاسل متاجر التخفيضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك بنهاية عام 2023 شبكة واسعة من المتاجر في مصر والمغرب تضم أكثر من 1000 متجر. 

وتقدم الشركة باقة متنوعة من أفضل المنتجات بأسعار تنافسية إلى ملايين العملاء المتعاملين مع شبكة متاجرها الواسعة. وتعد عملية الاستحواذ الاستراتيجية بمثابة أحد الإنجازات الهامة التي أحرزتها الشركة على صعيد التوسعات في الأسواق الإقليمية الجديدة، وعلى رأسها الدخول إلى السوق المغربي خلال عام 2023، بالإضافة إلى خططها لدخول السوق السعودي، باعتباره المرحلة التالية من خطط النمو والتوسع الطموحة التي تتبناها الشركة.


ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تعكس المكانة الرائدة والخبرات الكبيرة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في إتمام خدماتها الاستشارية لسلسلة من كبرى صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة.

 كما تأتي هذه الصفقة عقب نجاح الشركة في إتمام خدماتها الاستشارية في صفقة بيع شركة جدوى لحصة 100% من شركة عيادات «المسواك» لطب الأسنان بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك بيع حصة 60% من شركة الأغذية الصحية المصرية «أبو عوف» لصالح «مجموعة أغذية» الإماراتية بقيمة 115 مليون دولار. 

بالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في إتمام صفقة بيع حصة 85.5% من شركة «سوديك للتطوير العقاري» المصرية لشركة «الدار العقارية» الإماراتية بقيمة 388 مليون دولار، وصفقة استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» على حصة بنسبة 33.4% في شركة «بي تك» التي تعمل في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونية بقيمة 150 مليون دولار. 

وقد نجحت إي اف چي هيرميس في تقديم خدماتها الاستشارية لإتمام 7 صفقات طرح أولي في المنطقة على مدار عام 2023، ومن بينها مجموعة من أبرز الصفقات بالسوق السعودي، حيث قامت مؤخرًا بتقديم خدماتها الاستشارية للطرح الأولي لشركة أديس القابضة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، والطرح الأولي لشركة الرياض للكابلات بقيمة 378 مليون دولار أمريكي في سوق المال السعودي، والطرح الأولي لشركة لومي للتأجير بقيمة 290 مليون دولار أمريكي في سوق المال السعودي.

إي اف چي هيرميس شركة كازيون قطاع الترويج مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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